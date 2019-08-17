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Общество

Евгений Лебедев выразил соболезнования семьям погибших при возгорании на заводе "Красное Сормово"

28 августа 2019 16:13  [72] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев выразил соболезнования семьям погибших при возгорании на заводе "Красное Сормово". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

"Страшное известие поразило с утра Нижегородскую область и, уверен, всю Россию. На одном из известнейших заводов, флагмане отечественного судостроения "Красном Сормово" в результате пожара погибли два человека, за жизнь еще одного пострадавшего борются лучшие врачи института травматологии", - сказал Евгений Лебедев.

"От имени Законодательного собрания Нижегородской области, себя лично выражаю искренние соболезнования руководству и коллективу завода, родным и близким погибших и пострадавшего. Необходимо сделать все возможное, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась, чтобы горе и слезы не приходили в нижегородские семьи", - добавил глава регионального парламента.

Сегодня утром, 28 августа, на предприятии загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. В результате пожара двое сотрудников завода погибли, еще один получил ожоги и сейчас находится в НИИ травматологии и ортопедии.

Как пояснили на судоверфи, возгорание произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.

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