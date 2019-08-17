Задача нацпроекта в Нижегородской области - двукратное увеличение объема экспорта в 2024 году, - Глеб Никитин Экономика

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Основной задачей реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Нижегородской области является двукратное (к уровню 2017 года) увеличение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции до 5,2 млрд долларов США в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями региона, которая прошла в Дзержинске на территории АО ДПО "Пластик" 28 августа 2019 года.



Напомним, по данным регионального минпрома, по итогам 2018 года объем неэнергетического несырьевого экспорта в Нижегородской области достиг почти 4 млрд долларов.

Основным инструментом по достижению роста объемов экспорта является льготное кредитование (со снижением установленной банком процентной ставки на 4,5 процентных пункта) для предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.

Как сообщили в региональном минпроме, по итогам конкурсного отбора в Минпромторге РФ на господдержку могут претендовать 25 нижегородских предприятий. Общий объем инвестиций по их проектам - 10,3 млрд рублей. Кроме того, еще два предприятия вошли в федеральный перечень как системообразующие. Объем инвестиций по их проектам – порядка 30 млрд рублей.

Кроме того, правительство Нижегородской области совместно с Российским экспортным центром с 2018 года с 2018 года реализует пилотную программу экспортной акселерации для действующих и начинающих экспортеров по выходу на новые зарубежные рынки.

Целью этой программы является заключение участником программы экспортного контракта посредством проведения комплекса различных образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности компаний, в том числе не осуществлявших экспортных поставок ранее. По итогам программы экспортную работу начали 9 компаний.

На встрече с предпринимателями Глеб Никитин также отметил рост в основных отраслях экономики Нижегородской области за 7 месяцев этого года.