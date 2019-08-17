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Экономика

Глеб Никитин отметил рост в основных отраслях экономики Нижегородской области

28 августа 2019 18:23  [80] Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Глава региона Глеб Никитин отметил рост в основных отраслях экономики Нижегородской области. Об этом он сообщил на встрече с предпринимателями, которая прошла в Дзержинске на территории АО ДПО "Пластик" 28 августа 2019 года.

Цифры: за 7 месяцев 2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в промышленности прирост составил 7,2%, в том числе, в обработке – 8,7%, в сельском хозяйстве – более 2-х процентов, в строительстве – более 22%.

"По итогам 7 месяцев 2019 года в "плюсе" оказались все основные сектора экономики. Что особенно важно, сохраняются высокие темпы роста инвестиций в обрабатывающих отраслях: по итогам полугодия – 125,8%. Локомотивом в инвестиционной сфере у нас в регионе всегда были обрабатывающие производства, и наблюдаемая инвестиционная активность в этом секторе закладывает хорошую основу для дальнейшего развития. По оценке, валовый региональный продукт за 2018 год вырос на 3%, что выше среднероссийских темпов ", - подчеркнул Глеб Никитин.

По информации регионального минэкономики, в 2018 году в промышленности Нижегородской области было создано более 5 000 новых рабочих мест благодаря расширению действующих и созданию новых производств.

Напомним, Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2019 – 2024 годы. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

Напомним также, что новый цех открыли в Дзержинском производственном объединении (ДПО) "Пластик" 28 августа 2019 года.

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