Канализационную станцию и коллектор планируется построить в Дзержинской промзоне Общество

В Дзержинске для организации водоотведения от территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" прорабатывается вопрос строительства канализационной станции и канализационного коллектора. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с предпринимателями 29 августа 2019 года.

Реализовать проект планируется в рамках программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах России за счет средств Нового банка развития БРИКС и ОАО "Дзержинский Водоканал", либо в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги".

Также уже решен вопрос водоснабжения данного парка. В июне завершилось строительство водовода. Его протяженность составляет 9,2 км, объем инвестиций в проект - 154,5 млн руб. В настоящее время полностью завершены строительно-монтажные работы в соответствии с проектом и имеется возможность подключения абонентов.

"На территории парка сейчас около 450 гектаров свободных участков для размещения. В этом году мы разработаем концепцию развития данной территории. И будем подавать заявку на создание здесь особой экономической зоны. В случае принятия положительного решения, мы выделим региональные деньги для дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечим финансирование и за счет ресурсоснабжающих организаций", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в июле заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин в Москве подписал трехстороннее соглашение между министерством строительства России, правительством региона и администрацией Дзержинска о реализации проекта по строительству и реконструкции систем водоснабжения города "химиков".

На эти цели будет направлено 3,8 миллиарда рублей. Это средства Нового банка развития БРИКС и ОАО "Дзержинский Водоканал", который эксплуатирует систему водоснабжения и водоотведения Дзержинска. Реализация проекта запланирована на 2019-2024 годы.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Всего на "Оздоровление Волги" в Нижегородской области до 2024 года предполагается направить 18,8 млрд рублей.