"Встреча с предпринимателями – это возможность услышать о проблемах из первых уст", - Глеб Никитин Политика

28 августа 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с предпринимателями региона "Вопросы бизнеса: открытый диалог". Мероприятие состоялось на территории ДПО "Пластик". По словам главы региона, такой формат общения с представителями бизнеса необходим.

"Встреча с предпринимателями – это возможность услышать о проблемах из первых уст, возможность, в том числе идентифицировать какие-то субъективные проблемы в отдельных территориях, где присутствует самодурство чиновников, или надзирающие и контролирующие органы "пережимают". Это то, о чем говорит президент России Владимир Владимирович Путин – мы должны находиться в открытом диалоге, постоянно ставить "диагноз" собственной системе, в которой мы функционируем, чтобы обеспечить благоприятные условия для бизнеса, чтобы появлялись новые предприятия, новые рабочие места", - сказал Глеб Никитин, подводя итоги встречи.

Напомним, более 70% поручений губернатора Нижегородской области Глеба Никитина выполнено органами исполнительной власти региона и муниципалитетами по итогам декабрьской встречи с предпринимателями по данным на конец августа 2019 года.

В ходе первой встречи с предпринимателями 17 декабря 2018 года было задано 37 вопросов. "27 из них отработано, еще по 10 работа продолжается. После сегодняшней встречи список вопросов будет актуализирован", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ход исполнения поручений губернатора отражен в сборнике вопросов и ответов по итогам встречи с предпринимателями. Он размещен в открытом доступе на сайте министерства экономического развития и инвестиций и регулярно актуализируется.