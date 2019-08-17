Новая встреча Глеба Никитина с предпринимателями: цели и итоги Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с предпринимателями на территории ДПО "Пластик" 28 августа 2019. Он рассказал о промежуточных итогах этого года и ситуации в экономике региона.



Отметим, что в декабре прошлого года была организована первая встреча главы региона с предпринимательским сообществом. За эти 8 месяцев органы исполнительной власти региона и муниципалитеты выполнили порядка 70% поручений Глеба Никитина.

Пункты весогабаритного контроля: на прошлой встрече в декабре большой блок был посвящен вопросам работы пунктов весогабаритного контроля и развитию дорожной инфраструктуры. К 1 ноября 2019 года планируется завершить установку информационных табло на пунктах взвешивания. Благодаря таким табло водители могут сразу узнать, зафиксировал ли пункт весогабаритного контроля нарушение.

В декабре один из предпринимателей пожаловался на некорректную работу пункта весогабаритного контроля в Семеновском районе: перевозчики несколько раз получили штрафы с этого поста, хотя через другие посты эти же транспортные средства проходили без фиксации нарушений.

Пункт весогабаритного контроля в Семеновском районе проверили весной этого года с помощью эталонных транспортных средств. Нарушения в работе были подтверждены, и с 10 апреля АВПГК Семенов переведен в тестовый режим.

"По итогам выездной проверки я поручил "Главному управление автомобильных дорог Нижегородской области" заменить дорожное полотно, а "Центру безопасности дорожного движения" проработать с ПАО "Ростелеком" вопрос замены весоизмерительных приборов на автоматическом пункте весогабаритного контроля в Семеновском районе по гарантии", - сообщил глава региона.

Напомним, что в 2017 году на дорогах региона начали работу автоматизированные пункты весогабаритного контроля, которые фиксируют габариты и вес автомобиля и, в случае нарушения, отправляют данные в единый информационный центр, который обрабатывает данные для оформления штрафа.

Особая экономическая зона в Дзержинске: также с прошлой встречи проработан вопрос возможности размещения предприятий легкой промышленности в планируемой к созданию особой экономической зоне в Дзержинске.

Заявка на создание ОЭЗ в Дзержинске будет направлена в Минэкономразвития РФ в IV квартале 2019 года, сказал Глеб Никитин.

Общая площадь особой экономической зоны составит порядка 72,5 га. В ее границах существуют свободные территории для развития (5,6 га – "зеленая" площадка, 13,9 га – "коричневая" площадка), транспортная и инженерная инфраструктура.

Никаких ограничений для предприятий легкой промышленности, заинтересованных в размещении производства на территории ОЭЗ, нет. Потенциальным резидентам нужно лишь соответствовать требованиям, прописанным в законе. Кроме того, в настоящее время им предоставляется госсподдержка в виде субсидии за счет средств областного бюджета по уплате процентов по кредитным договорам в размере ставки рефинансирования.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ТОСЭРы в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

Фото: Кирилл Мартынов

Предпринимательство в соцсфере: про итогам прошлой встречи была создана рабочая группа по предпринимательству в социальной сфере в рамках деятельности Совета при правительстве Нижегородской области по вопросам попечительства в социальной сфере. Его работа направлена на более качественное обеспечение социальной помощи нуждающимся гражданам. В состав рабочей группы наравне с представителями органов власти вошли представители объединений граждан с ограниченными возможностями здоровья, организаций и объединений социальной направленности.

В пресс-службе правительства области заметили, что ход исполнения поручений Глеба Никитина отражен в сборнике вопросов и ответов по итогам встречи с предпринимателями. Он размещен в открытом доступе на сайте министерства экономического развития и инвестиций и регулярно актуализируется.