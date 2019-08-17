"Мещерская банда" или подростки на взрослых: как это было Происшествия

Фото: с сайта youtube.com

Новости о том, что группа подростков, которая избивала жителей микрорайона "Мещерское озеро" в Нижнем Новгороде, а также применяла огнестрельное оружие, быстро разошлись по региональным и федеральным СМИ. Позднее сообщалось, что группе подростков устроили самосуд. В ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали об основных эпизодах, которые стали поводами для организации проверок в отношении несовершеннолетних.

Первое событие - май

Первый конфликт произошел 25 мая 2019 года на входной группе магазина на ул.Есенина в Канавинском районе между хозяином торговой точки и группой молодых людей. В ходе инцидента один из молодых людей – 19-летний житель Московского района Нижнего Новгорода - нанёс хозяину несколько ударов.

По данному факту была проведена проверка. По итогам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как потерпевший отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы, необходимой для установления степени тяжести причинённого его здоровью вреда.

Также в ходе проверки были установлены приятели 19-летнего молодого человека, являвшиеся активными участниками конфликтной ситуации. Это четверо несовершеннолетних: два молодых человека в возрасте 16 и 17 лет и две девочки – 14 лет.

В связи с тем, что несовершеннолетние не достигли возраста привлечения к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", к ответственности были привлечены их родители. В отношении них составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". В отношении матери 16-летнего подростка - штраф 2 тысячи рублей, в отношении матери 14-летней девочки также составлен протокол, который в настоящее время находится на рассмотрении комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района.

16-летний подросток, нецензурно выражавшийся в адрес хозяина магазина на улице Есенина является жителем Ленинского района Нижнего Новгорода. С марта 2019 года он состоит на профилактическом учёте в полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение угона и был осуждён на 2 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В связи с тем, что он не достиг возраста привлечения к административной ответственности, в отношении его матери были составлены протоколы об административных правонарушениях: ст. 20.22 КоАП РФ (14.04.2019), ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (05.06.2019), ст. 20.22 КоАП РФ и ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (14.06.2019), ст. 20.22 КоАП РФ (03.07.2019), и КДН назначены наказания в виде административных штрафов от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

23 июля 2019 года филиалом по Ленинскому району Нижнего Новгорода ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области в отношении 16-летнего молодого человека в Ленинский районный суд направлено представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания по приговору Автозаводского районного суда. Заседание суда состоялось 23 августа 2019 года. Постановлением суда условное осуждение отменено и подросток направлен для отбывания наказания в воспитательную колонию.

Также рядом с 19-летним молодым человеком во время конфликта с хозяином магазина находились ещё двое несовершеннолетних, которые в тот момент не совершали противоправных деяний и не использовали нецензурные выражения:

- 14-летняя жительница Канавинского района (характеризуется положительно).

- 17-летний житель Автозаводского района. В 2019 году он три раза доставлялся в полицию за совершение мелких хищений. По всем фактам несовершеннолетнему КДН назначены наказания в виде штрафов от 400 до 1 100 рублей.

Фото: НН.ру

Второе событие - июль

Все произошло 18 июля 2019 года около часа ночи у дома на Мещерском бульваре также в Канавинском районе.

В ходе конфликта, возникшего между группой из пяти подростков и 33-летним жителем микрорайона "Мещерское озеро", мужчина получил ранение бедра. В травмпункте ему был поставлен диагноз: пулевое ранение бедра. Мужчине сделана перевязка, он отпущен домой.

Полицией установлены все участники инцидента со стороны группы молодых людей. Это 5 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. Ранение потерпевшему из травматического пистолета нанёс 16-летний житель Ленинского района. Это тот подросток, который был активным участником инцидента в магазине на улице Есенина 25 мая 2019 года и публично допустил нецензурные выражения.

С ним находились четверо его приятелей, которые не совершали противоправных действий отношении потерпевшего:

1. 17-летний житель Автозаводского района. С июля 2019 года состоящий на профилактическом учёте в ПДН за совершение мелких хищений.

2. 14-летний житель Канавинского района. Он состоит на профилактическом учете в ПДН с октября 2017 года, за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Мальчик в 2019 году доставлялся в полицию за совершение мелкого хищения, но так как он сам не достиг возраста уголовной ответственности, в отношении его отца составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ и КДН назначен штраф - 500 рублей. Отец привлекался к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ" в 2017 году – КДН назначен штраф 1500 рублей.

3. 13-летняя жительница Канавинского района. Девочка состоит на профилактическом учете в ПДН с октября 2018 года за совершение антиобщественных действий. Несовершеннолетняя занималась бродяжничеством, за что её мать была привлечена к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

4. 15-летний житель Автозаводского района (характеризуется положительно).

Травматический пистолет, из которого потерпевшему было нанесено телесное повреждение, мужчина отнял у несовершеннолетнего и отдал в ОП №2 УМВД России по Нижнему Новгороду вместе с заявлением.

Установлено, что оружие было открыто похищено 16-летним подростком у 55-летнего мужчины около года назад в Московском районе Нижнего Новгорода. Заявлений о данном факте от мужчины в ОВД не поступало.

25 июля следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Проводится расследование.

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела требовалось, чтобы потерпевший прошёл судебно-медицинскую экспертизу, согласно заключению которой определяется тяжесть вреда, причинённого его здоровью. Мужчина от прохождения СМЭ отказался.

Согласно заключению СМЭ (экспертиза проведена в отсутствие потерпевшего – по документам), полученные повреждения не причинили вреда здоровью потерпевшего, в связи с чем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем, в связи с тем, что в действиях несовершеннолетнего усматривался состав административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.1.1. КоАП РФ "Побои", в настоящее время в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по данной статье и направлен в КДН Ленинского района Нижнего Новгорода для принятия решения.

Третье событие - июль

Из травмпункта Ленинского района Нижнего Новгорода в полицию поступило сообщение о том, что к ним обратился 16-летний подросток, которому был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы. Госпитализирован.

По факту поступления в лечебное учреждение подростка с телесными повреждениями, явно свидетельствующими о том, что они причинены ему третьими лицами была проведена проверка. 26 июля от матери потерпевшего поступило заявление с просьбой привлечь к ответственности лиц, которые причинили её сыну телесные повреждения.

Установлено, что 24 июля 2019 года около 17 часов потерпевшему позвонил знакомый и предложил прийти вместе со своей компанией на встречу около торгового центра в Канавинском районе.

Подросток согласился и пришёл к назначенному времени вместе со своими приятелями: четырьмя девушками и тремя молодыми людьми.

Назначивший встречу 16-летний подросток также пришёл в компании своих знакомых: двумя девушками и пятью молодыми людьми.

Отойдя от торгового центра на малолюдный участок, компания инициатора встречи стала высказывать свое недовольство другой группе молодых людей. В числе претензий – противоправные поступки подростков и вызывающее поведение в отношении жителей микрорайона "Мещерское озеро", о которых инициаторы встречи узнали из сюжета региональной телестанции.

Конфликт перешёл из словесной перепалки в драку, которую инициировала группа молодых людей, назначивших встречу. Инцидент был снят на камеру мобильного телефона участником встречи.

В ходе проверки были опрошены пять участников встречи со стороны потерпевшего.

От законного представителя второго (17-летнего) подростка, которому наносили удары представители группы инициатора встречи заявлений в полицию не поступало, в медицинские учреждения за помощью он не обращался.

Установлена личность инициатора встречи. Это 16-летний житель Канавинского района, состоящий на учёте в ПДН с мая 2019 года, за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Установлена личность и второго активного участника драки со стороны инициатора встречи подростков. Это 16-летний житель Канавинского района, состоящий на учёте в ПДН с апреля 2019 года за мелкое хищение.

Также идентифицированы ещё два представителя группы инициатора встречи:

16-летний житель Канавинского района (характеризуется положительно).

15-летний житель Канавинского (характеризуется положительно).

По итогам проверки 29 июля по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.2 п. А ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Проводится расследование.

Статистика по Нижнему Новгороду

В целом, несмотря на некоторые инциденты, сохранена тенденция на снижение уровня подростковых преступлений и правонарушений. По итогам 6 месяцев 2019 года количество подростковых преступлений на территории Нижнего Новгорода снизилось на 36,5% по сравнению с первым полугодием 2018 года. (с 74 до 47). В общей структуре преступности по Нижнему Новгороду преступления несовершеннолетних составляют 1,2% (также снижение по сравнению с прошлым годом с 1,9% до 1,2%.

Статистика по микрорайону "Мещерское озеро"

За 6 месяцев 2019 года на территории микрорайона "Мещерское озеро" несовершеннолетними совершено 3 преступления (2 – ст. 158 УК РФ "Кража", 1 – ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

За совершение административных правонарушений в ОВД доставлен 41 подросток (из них 4 состояли на учёте в ПДН), в том числе – 3 повторно. За совершение правонарушений несовершеннолетними, на их родителей и законных представителей, в связи с не достижением возраста административной ответственности юными правонарушителями, составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.

СПРАВКА:

УК РФ Статья 20 УК РФ "Возраст, с которого наступает уголовная ответственность".

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста.

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361).

Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.