"Теплоэнерго" благоустроит территории после ремонта вблизи школ и детсадов к 1 сентября Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" благоустроит территории после ремонта вблизи школ и детсадов к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках летней ремонтной кампании благоустройство было восстановлено более чем на 30 объектах. Об этом стало известно по итогам инспекции работ по благоустройству одного из самых крупных в этом сезоне участков капитального ремонта – теплотрассе на ул. Генерала Зимина, где было заменено 642 погонных метра труб диаметром 500 мм.

В настоящее время ремонтные работы завершены, подрядная организация приступила к благоустройству территории. Участок производства работ находится в непосредственной близости от школы №51, поэтому график работ был составлен таким образом, чтобы завершить работы к 1 сентября. В ближайшие дни вдоль школы будет положено 864 кв.м брусчатки, восстановлено 4300 кв.м грунта.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин подчеркнул, что в рамках ремонтной кампании предприятие уделяется особое внимание участкам, находящимся на территории и в непосредственной близости от образовательных учреждений.

"Одним из наших приоритетов является надежное и качественное теплоснабжение школ и детских садов. Графики ремонтов вблизи образовательных учреждений составлялись с таким учетом, чтобы к 1 сентября обеспечить безопасность и комфорт и детям, и родителям, и педагогам", - пояснил он.

Говоря о подготовке к отопительному периоду, Илья Халтурин отметил, что в настоящее время работы вошли в финальную стадию: предприятие завершает повторные гидравлические испытания теплосетей и их заполнение.

"Согласно постановлению администрации Нижнего Новгорода пробные топки систем теплоснабжения начнутся с 16 сентября. Это необходимо, чтобы проверить готовность систем теплоснабжения к отопительному периоду. По окончании пробных топок системы теплоснабжения останутся под давлением, чтобы в любой момент после выхода соответствующего постановления главы города Владимира Панова можно было начать отопительный сезон", - сказал Илья Халтурин.