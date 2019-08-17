Состоящие на учете у нарколога жители Воскресенского района получили водительские права. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, действие удостоверений прекращено.
Ранее было установлено, что 16 граждан, имеющих действующие водительские удостоверения, состоят на учете у врача нарколога с диагнозами, из-за которых им нельзя ездить за рулем.
При этом указанные лица самостоятельно не приняли мер к отказу от управления транспортом. По решению суда это было сделано принудительно.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+