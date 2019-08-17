Состоящие на учете у нарколога жители Воскресенского района получили водительские права Общество

Состоящие на учете у нарколога жители Воскресенского района получили водительские права. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, действие удостоверений прекращено.

Ранее было установлено, что 16 граждан, имеющих действующие водительские удостоверения, состоят на учете у врача нарколога с диагнозами, из-за которых им нельзя ездить за рулем.

При этом указанные лица самостоятельно не приняли мер к отказу от управления транспортом. По решению суда это было сделано принудительно.