Ремонт дорог в Нижегородской области в 2019 году увеличится на 100 км Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Ремонт дорог в Нижегородской области в 2019 году увеличится на 100 км по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщает пресс-служба, всего в регионе в этом году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 763 км дорог.

Реализацию данного проекта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил на одном из объектов в Дзержинске. Глава региона осмотрел ремонтируемый участок Игумновского шоссе от федеральной трассы М7 до поворота на Нижегородское шоссе. По этой дороге обычно подъезжают большегрузы к промышленным предприятиям Восточной промзоны Дзержинска со стороны Москвы.

"По области сегодня исполнение работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – около 65%, в Дзержинской агломерации немного выше – около 76%. Хочу лично убедиться, что нижегородцы увидят конкретный результат реализации нацпроекта. Мы работаем над снижением цены одного километра без потери качества. Я поручил уполномоченным органам – минтрансу и ГУАД – проводить проверки, не дожидаясь окончания ремонта, чтобы подрядчики были в тонусе, не расслаблялись и не снижали качество работ", - сказал Глеб Никитин.

На участке подъезда к Игумново длиной 5,5 км до ремонта была ненормативная колейность. В план ремонта входит снятие старого покрытия, укрепление и отсыпка обочин, устройство выравнивающего слоя, верхнего слоя, примыканий к дороге.

В пресс-службе добавили, что национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", утвержденный указом президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, направлен на достижение к 2024 году целевых показателей и решению задач: увеличение доли дорог агломераций, отвечающих нормативным требованиям до 85%, снижение количества аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах до 50% и увеличение доли дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 50%.