Ежедневная акция "Получи пятерку за покупку" с денежными призами проходит в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Ежедневная акция "Получи пятерку за покупку" с денежными призами проходит в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью ТЦ "Муравей".

Организаторы сообщили, что акция стартовала 12 августа. Условия участия таковы: необходимо в период с 12 августа по 12 сентября 2019 года совершить покупку в ТЦ "Муравей" (проспект Ленина, 33) на сумму свыше 500 рублей, поставить печать торгового центра на чек на стойке администратора ТЦ "Муравей", зарегистрироваться на сайте http://www.radiodacha52.ru/ и выложить туда фотографию заверенного печатью чека. Каждой такой фотографии присваивается порядковый номер.

Каждый зарегистрированный участник акции может выложить на сайт радио неограниченное количество чеков.

26 августа в прямом эфире Радио Дача был разыгран первый денежный приз акции "Получи пятерку за покупку" на сумму 5 тысяч рублей. Обладателем этого приза стала Екатерина Додонова. Розыгрыш 5 тысяч рублей проводится в торговом центре "Муравей" каждый день. Участником акции может стать любой желающий.

Каждый будний день, начиная с 26 августа, ведущий эфира Радио Дача (104.5 FM) с 14:00 до 15:00 с помощью генератора случайных чисел (randstuff.ru) выбирает "Чек дня" и сразу же в эфире радиопрограммы объявляет имя его обладателя. Процедуру выбора победителя можно посмотреть в трансляции прямого эфира в группе ВК "Радио Дача Нижний Новгород" (https://vk.com/radiodacha52).

Для получения денежного приза участник должен, услышав свое имя, дозвониться по телефону (831) 215-104-5 в течение 15 минут и верно назвать сумму чека (до копеек). Если претендент на приз не перезванивает по указанному номеру, ведущий повторяет процедуру.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте торгового центра "Муравей" (http://www.muravey-nn.ru).

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