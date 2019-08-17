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Житель Дзержинска укусил полицейского. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии следствия, 8 августа 2019 года в вечернее время на ул. Ленинградской в Дзержинске полицейские пытались пресечь мелкое хулиганство. В этом время нетрезвый нарушитель ударил полицейского в бедро и укусил за лицо.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Он трудоустроен. Пока находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что нижегородец, сломавший колено полицейскому, может получить до 5 лет колонии.
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