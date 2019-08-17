Клуб инвесторов Нижегородской области создан в регионе Бизнес

Клуб инвесторов Нижегородской области создан в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В установочном заседании Клуба инвесторов, который создан в регионе по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, приняли участие представители крупнейших предприятий региона, среди которых АО "Нижфарм", АО "НПП "Макстон-Дзержинск", ООО "Даниели Волга", АО "СИБУР-Нефтехим", АО "ОКБМ Африкантов", АО "Линде Газ Рус", АО "Выксунский металлургический завод", ПАО "Русполимет" и ООО "Сен-Гобен".

Заседание прошло под председательством генерального директора АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимура Халитова.

Участники установочного заседания обсудили формат дальнейшей работы Клуба и повестку первого заседания, которое пройдет в IV квартале текущего года. Модератором Клуба инвесторов выступит Корпорация развития региона.

Целью работы Клуба инвесторов станет налаживание прямого и оперативного двустороннего взаимодействия органов государственной власти Нижегородской области с представителями бизнеса для максимального вовлечения их в деловую и социальную среду, а также привлечения к решению задач региона.

Среди основных задач Клуба – определение точек роста предприятий и содействие в реализации задач, формирование предложений по улучшению инвестиционного климата и инвестиционной политики региона, а также развитие сотрудничества с иностранными компаниями в инвестиционной сфере.

К работе Клуба будут привлекаться представители федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной власти Нижегородской области, отраслевых объединений, а также представители общественных организаций.

"В рамках заседаний члены Клуба будут принимать участие в выработке рекомендаций по снижению административных барьеров, государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории области, обсуждать вопросы развития приоритетных отраслей экономики и промышленности региона, а также рассматривать результаты реализации инвестиционных проектов, - сказал Тимур Халитов.

"Для нас очень важно получение обратной связи от инвесторов. Мы не просто должны понимать, насколько комфортно предпринимателям работать в области, нам нужно привлекать их к усовершенствованию этих условий. Это будет полезно и для них, и для тех инвесторов, кто только собирается реализовать здесь свой проект", - добавил он.

В пресс-службе сообщили также, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных. Готовится заявка на создание ОЭЗ.