Директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс встретился с жителями Кстова Общество

Директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров встретился с жителями Кстова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На мероприятии, организованном 28 августа 2019 года союзом пенсионеров Кстовского района "Соседский центр", присутствовали старшие по домам, председатели ТСЖ, представители управляющей компании и депутатского корпуса. Участники встречи обсудили вопросы подготовки системы теплоснабжения многоквартирных домов (МКД) к отопительному сезону, передачи показаний индивидуальных приборов учета горячей воды, сроков и способов поверки счетчиков.

Александр Бобров рассказал также о преимуществах Личного кабинета на сайте Единого расчетно-кассового центра, об эффективных методах по повышению уровня теплоснабжения в МКД. Присутствующие жители выразили пожелание сделать встречи со специалистами компании регулярными.

"Подобные мероприятия важны как для нашей компании, так и для самих жителей. В ходе обсуждения появляются еще дополнительные темы, которые озвучивают активисты города. У нас есть возможность и ответить на интересующие горожан вопросы, донести важную для них информацию. Наша компания всегда готова к диалогу, ведь в живом общении получается дать больше сведений, касающихся, к примеру, начислений за отопление и горячую воду, чем на оборотной стороне квитанции", - подчеркнул директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.