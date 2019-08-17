Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Большемурашкинском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Большемурашкинском районе. В ГУ МЧС России по Нижегородской области пояснили, что 30 августа 2019 г. в 05:09 поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в р.п. Большое Мурашкино.

Речь идет об автодороге Работки-Порецкое, около с. Холязино. В результате ДТП пострадали 5 человек, один погиб. Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Лыскова. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомни, на днях водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда она ставила аварийный знак после другого ДТП.