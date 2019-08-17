Прокуратура и АТИ обнаружили огромную свалку около р.Борзовка в Нижнем Новгороде Общество

Прокуратура, АТИ и администрация Ленинского района обнаружили огромную свалку в парке Станкозавода около реки Борзовка в Нижнем Новгороде. Как сообщает корреспондент агентства, площадь замусоренной территории участники рейда сравнили со свалкой в Шуваловской промзоне, которая находится также в Ленинском районе.

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Участники рейда предположили, что свалка на противоположном берегу Борзовки образовалась еще с советских времен. Она состоит из бытового и строительного мусора. Несмотря на большую площадь, по словам начальника отдела по содержанию дорог администрации Ленинского района Виктора Данилова, ранее никто о свалке не сообщал.



"Нами будет составлен акт осмотра. Она будет внесена в реестр несанкционированных свалок по Ленинскому району, и мы будем запрашивать у бюджета города финансирование на рекультивацию и уборку данной свалки", - пояснил Виктор Данилов.

Он также добавил, что навалы мусора, выявленные в ходе рейда 29 августа в прибрежной зоне реки Борзовка у парка Станкозавода, будут убраны к 3 сентября. Убирать мусор из самой реки у администрации возможности нет, так как малые реки по закону относятся к федеральной собственности. Их очистка будет являться нецелевым использованием средств.

Следует заметить, что у администрации Ленинского района нет четкого представления о том, что является береговой территорией, а что руслом реки — крупногабаритный мусор, в том числе покрышки и оконные рамы, наполовину находящиеся в воде, а наполовину на берегу, не убирают именно по этой причине.



В связи с путаницей АТИ потребовала от администрации предоставить документ с разъяснениями, базирующимися на законодательстве и касающимися порядка уборки мусора с береговых территорий. Это также должно быть сделано в кратчайшие сроки.

Напомним, в октябре прошлого года нижегородские экологии уже обращали внимание, что оставшимся зимовать на реке Борзовке уткам грозила гибель от мусора. Водоем был загрязнен бытовыми отходами, то же происходит и сейчас.

"Борзовка загрязнена не только бытовым мусором, но и сточными водами, что требует значительных вложений. Субботники, которые иногда проводятся силами школьников - это очень мало для решения проблемы", - рассказывала ранее руководитель общественной приемной нижегородского экоцентра "Дронт" Татьяна Паутова.