"Фантастик-пластик" планирует в середине октября открыть в Нижнем Новгороде завод по переработке пластика Бизнес

"Фантастик-пластик" планирует в середине октября открыть в Нижнем Новгороде завод по переработке пластика. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве Нижегородской области.

Предприятие будет специализироваться на производстве полиэтиленовых гранул и хлопьев, которые используются как сырье для пластиковой бутылки, изделий в автомобилестроении, труб, мебели, кабельной изоляции и т. д.

Как ранее сообщал руководитель компании Сергей Халевский, это сырье пользуется большим спросом, так как в России мало производителей первичных гранул, а рынок вторичного сырья, по сравнению с Европой, не развит.

"Оборудование завода позволит выпускать гранулы высочайшего качества, которого ранее не было в России", - пояснял ранее директор завода.

Предполагается, что 50% пластика будет поступать в переработку от крупнейшего в России мусоросортировочного комплекса МАГ-1, который расположен в Дзержинске Нижегородской области, а остальное - из других регионов страны.

По словам предпринимателя, в рамках проекта будет функционировать ещё и испытательный центр вторичных полимеров. За счет него появится возможность получать и моделировать рецептуры, а также определять качество будущей новой продукции из пластика.

Инвестиции в первый этап производства, по словам бизнес-мена, составят около 600 млн рублей. После запуска процесса на предприятии будет создано около 90 рабочих мест.