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Общество

"Пусть новый учебный год для всех будет успешным, ярким и запоминающимся!" - Дмитрий Барыкин

01 сентября 2019 09:32  [58] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил нижегородцев с Днем знаний. В этом году торжественные линейки проходят в школах и вузах в понедельник, 2 сентября.

"Каждая осень начинается с этого самого душевного и искреннего праздника, объединяющего разные поколения школьников, студентов, родителей и педагогов. Через всю жизнь мы проносим память о своем первом Дне знаний, о своих любимых учителях и интересных уроках, веселых переменах и сложных домашних заданиях, о крепкой дружбе и первой школьной любви, о выборе жизненного пути.

Пусть дорога к знаниям для вас, ребята, будет увлекательной и легкой, пусть рядом будут мудрые проводники-педагоги и заботливые родители, готовые поддержать и приободрить в непростом деле стремления к знаниям. Самые теплые слова сегодня звучат в адрес педагогов: ваш труд заслуживает самого искреннего признания и глубокой благодарности. Желаю вам вдохновения, профессиональных удач, терпения, любви учеников и признательности их родителей", - отмечается в поздравлении.

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