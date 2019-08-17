Федеральный проект "Мама-предприниматель" стартует в Нижегородской области в сентябре Бизнес

Федеральный образовательный проект "Мама-предприниматель" стартует в Нижегородской области в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие", который является основным партнером проекта.

Мероприятия проекта пройдут с 17 по 20 сентября. Финал проекта состоится 23 сентября.

Образовательный проект "Мама-предприниматель" проводится с целью формирования у будущих женщин-предпринимателей компетенций, необходимых для запуска собственного бизнеса. Каждый этап длится пять дней. В течение этого времени девушки активно разрабатывают свои бизнес-идеи при поддержке профессиональных тренеров и учатся у опытных предпринимателей.

В конце проходит финальный конкурс бизнес-планов, на котором участницы проекта защищают свои проекты перед экспертным жюри.

В рамках партнерства все участники программы могут воспользоваться специальными предложениями от банка "Открытие", в числе которых бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, а также бесплатное обучение на платформе Open Academy. Победители конкурса "Мама-предприниматель" получат гранты в размере 100 тысяч рублей и сертификаты на обслуживание в банке "Открытие".

Как пояснили в банке, уникальность проекта заключается в том, что он реализуется совместно c представителями государства, бизнеса и некоммерческого сектора. Обучение помогает женщинам обрести финансовую независимость, поддержать семью и реализовать свои мечты.

Организаторы проекта "Мама-предприниматель" – комитет по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Корпорация МСП и благотворительный фонд Amway "В ответе за будущее". Федеральным партнером выступает Банк "Открытие".

Подробные условия для участников проекта "Мама-предприниматель" на сайте банка.