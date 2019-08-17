Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск стали лидерами по обращениям к власти через соцсети

Фото:
Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск стали городами-лидерами по обращениям к власти через соцсети. Как сообщают в ситуационном центре проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области, органы исполнительной власти в течение августа отработали 1 690 сообщений в социальных сетях (запросов, вопросов, проблем).
В основном люди жаловались на состояние дорог, благоустройство дворов, ЖКХ, реформу ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок) и на работу общественного транспорта (введение выделенной полосы, маршруты и графики движения общественного транспорта).
Больше всего обращений поступило от нижегородцев. В первую пятерку также вошли Арзамас (Арзамасский район), Дзержинск, Кстовский район и Бор.
Напомним, что в Нижегородской области количество обращений граждан по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок с начала года снизилось на 80%.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+