Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск стали лидерами по обращениям к власти через соцсети Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск стали городами-лидерами по обращениям к власти через соцсети. Как сообщают в ситуационном центре проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области, органы исполнительной власти в течение августа отработали 1 690 сообщений в социальных сетях (запросов, вопросов, проблем).

В основном люди жаловались на состояние дорог, благоустройство дворов, ЖКХ, реформу ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок) и на работу общественного транспорта (введение выделенной полосы, маршруты и графики движения общественного транспорта).

Больше всего обращений поступило от нижегородцев. В первую пятерку также вошли Арзамас (Арзамасский район), Дзержинск, Кстовский район и Бор.

Напомним, что в Нижегородской области количество обращений граждан по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок с начала года снизилось на 80%.