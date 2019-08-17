Последние новости рубрики Общество
30 августа 2019 16:55  [57] Глеб Никитин выразил соболезнования родным академика Глеба Абакумова
30 августа 2019 16:52  [40] Еще два "Поезда здоровья" будут сформированы в Нижегородской области
30 августа 2019 15:44  [119] Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск стали лидерами по обращениям к власти через соцсети
30 августа 2019 14:35  [154] Паломники Дивеевского монастыря украсили цветами Святую Канавку
30 августа 2019 13:47  [148] Более 12 тысяч нижегородских пациентов обследовали врачи "Поездов здоровья"
30 августа 2019 13:35  [154] Пятилетнюю Зарину Авгонову, три дня блуждавшую в лесу, выписали из больницы
30 августа 2019 12:57  [211] Игровой комплекс на улице Сурикова открыли в Нижнем Новгороде
30 августа 2019 12:41  [101] АПЗ получил диплом конкурса "Авиастроитель года"
30 августа 2019 12:38  [121] Минкульт РФ выделит Нижегородской области средства на создание модельных библиотек
30 августа 2019 12:12  [161] Прокуратура и АТИ обнаружили огромную свалку около р.Борзовка в Нижнем Новгороде
Общество

Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск стали лидерами по обращениям к власти через соцсети

30 августа 2019 15:44  [119] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск стали городами-лидерами по обращениям к власти через соцсети. Как сообщают в ситуационном центре проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области, органы исполнительной власти в течение августа отработали 1 690 сообщений в социальных сетях (запросов, вопросов, проблем).

В основном люди жаловались на состояние дорог, благоустройство дворов, ЖКХ, реформу ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок) и на работу общественного транспорта (введение выделенной полосы, маршруты и графики движения общественного транспорта).

Больше всего обращений поступило от нижегородцев. В первую пятерку также вошли Арзамас (Арзамасский район), Дзержинск, Кстовский район и Бор.

Напомним, что в Нижегородской области количество обращений граждан по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок с начала года снизилось на 80%.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph