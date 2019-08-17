Нижегородская АТИ изъяла рупор у "громких" продавцов магазина на Б.Покровской Бизнес

Сотрудники нижегородской административно-технической инспекции (АТИ) изъяли рупор и стремянку у "громких" продавцов магазина. Об этом сообщили в городском управлении административно-технического и муниципального контроля.

В ходе рейда были составлены протоколы об административном правонарушении на продавцов, зазывающих через громкоговоритель посетить магазин между домами №1 и №2 по ул.Б.Покровской.

Поводом к проверке стали жалобы жителей Нижегородского района на встрече с главой Владимиром Пановым. Нижегородцы попросили разобраться с чрезмерной и шумной рекламой на Покровке. По их словам, ежедневно на этом месте на стремянке в громкоговоритель молодой человек объявляет о "последнем" дне распродажи верхней одежды.

Как сообщили в городском департаменте предпринимательства и туризма, на главной пешеходной улице в доме №2 расположилась одна из мигрирующих по городам ярмарка, продающая верхнюю одежду. Продавцы работают без кассового аппарата.

Управлением были направлены соответствующие обращения в полицию и налоговый орган для проверки фактов, связанных с нарушениями тишины и покоя граждан, а также нарушениями в сфере предпринимательской деятельности, и принятия дополнительных мер.

Ранее выяснилось, что алкоголь без лицензии продавали в одном из кафе на Б.Покровской.