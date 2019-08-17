Последние новости рубрики Бизнес
30 августа 2019 16:28  [67] Нижегородская АТИ изъяла рупор у "громких" продавцов магазина на Б.Покровской
30 августа 2019 15:33  [69] Федеральный проект "Мама-предприниматель" стартует в Нижегородской области в сентябре
30 августа 2019 14:58  [127] "Фантастик-пластик" планирует в середине октября открыть в Нижнем Новгороде завод по переработке пластика
30 августа 2019 13:03  [86] Банк "Открытие" вошел в ТОП-5 по объему средств физических лиц
30 августа 2019 12:01  [94] НАПП положительно оценила работу и развитие ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
29 августа 2019 18:18  [153] Новое удаленное окно МФЦ для бизнеса открылось в Нижнем Новгороде
29 августа 2019 16:57  [259] Нижегородская область намерена развивать экономическое сотрудничество с Китаем
29 августа 2019 16:04  [216] Роскосмос предоставил "КосмоКурсу" заключение по космодрому в Нижегородской области
29 августа 2019 14:00  [149] Банк "Открытие" завершит централизацию процессинговых центров до конца года
29 августа 2019 13:38  [264] Депутаты ЗС НО обратятся в Госдуму с просьбой ускорить принятие закона, регулирующего работу такси
Бизнес

Нижегородская АТИ изъяла рупор у "громких" продавцов магазина на Б.Покровской

30 августа 2019 16:28  [67] Бизнес

Сотрудники нижегородской административно-технической инспекции (АТИ) изъяли рупор и стремянку у "громких" продавцов магазина. Об этом сообщили в городском управлении административно-технического и муниципального контроля.

В ходе рейда были составлены протоколы об административном правонарушении на продавцов, зазывающих через громкоговоритель посетить магазин между домами №1 и №2 по ул.Б.Покровской.

Поводом к проверке стали жалобы жителей Нижегородского района на встрече с главой Владимиром Пановым. Нижегородцы попросили разобраться с чрезмерной и шумной рекламой на Покровке. По их словам, ежедневно на этом месте на стремянке в громкоговоритель молодой человек объявляет о "последнем" дне распродажи верхней одежды.

Как сообщили в городском департаменте предпринимательства и туризма, на главной пешеходной улице в доме №2 расположилась одна из мигрирующих по городам ярмарка, продающая верхнюю одежду. Продавцы работают без кассового аппарата.

Управлением были направлены соответствующие обращения в полицию и налоговый орган для проверки фактов, связанных с нарушениями тишины и покоя граждан, а также нарушениями в сфере предпринимательской деятельности, и принятия дополнительных мер.

Ранее выяснилось, что алкоголь без лицензии продавали в одном из кафе на Б.Покровской.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph