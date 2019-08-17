"Нижегородский регион всегда славился уровнем образования и качеством подготовки специалистов", - Денис Москвин Общество

Денис Москвин

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин поздравил нижегородцев с Днем знаний.

"Школьные и студенческие годы – это прекрасная и запоминающаяся пора. День знаний все ждут с волнением и трепетом. На дорогу новых открытий вступают первоклашки и первокурсники. Выпускникам предстоит определиться с выбором профессии, а учителям подняться еще на одну ступень своего профессионального мастерства", - говорится в поздравлении депутата.

"Наш регион всегда славился уровнем образования и качеством подготовки специалистов. У нас сохранены лучшие педагогические традиции, применяются современные технологии и внедряются инновации в процесс обучения", - добавил он.



"В Нижегородской области открываются новые современные школы. В них созданы все условия для учебы и развития ребят. А педагогам работать в таких школах – одно удовольствие", - отметил секретарь партии.

"Желаю, чтобы новый учебный год принес ученикам и студентам полезные знания и увлекательные открытия. Постигайте неизведанное, покоряйте новые вершины, добивайтесь успеха. Учителям и преподавателям – талантливых воспитанников и профессионального роста, а родителям – мудрости, терпения и как можно больше поводов для гордости своими детьми. Всего вам самого доброго в новом учебном году!", - подытожил Денис Москвин.