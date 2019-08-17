Последние новости рубрики Общество
01 сентября 2019 09:57  [51] "Нижегородский регион всегда славился уровнем образования и качеством подготовки специалистов", - Денис Москвин
01 сентября 2019 09:50  [50] Сезон охоты на лося открыт в Нижегородской области
01 сентября 2019 09:32  [59] "Пусть новый учебный год для всех будет успешным, ярким и запоминающимся!" - Дмитрий Барыкин
01 сентября 2019 09:19  [66] "В этом году школы города распахнут двери для 130 тысяч детей", - Владимир Панов
01 сентября 2019 09:16  [65] "Впереди предстоит много работы на пути к новым знаниям", - Евгений Лебедев
01 сентября 2019 09:10  [75] "Период жизни от первой школьной линейки до получения диплома – важнейший для каждого человека", - Глеб Никитин
31 августа 2019 15:09  [250] Новое общественное пространство открылось в деревне Березовка Богородского района
31 августа 2019 11:39  [275] Строительство ЖК "Университетский" в Нижнем Новгороде будет возобновлено в сентябре
31 августа 2019 09:47  [183] Школа для участников проекта "Кадры будущего для регионов" откроется в Нижегородской области
30 августа 2019 19:02  [341] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

"Нижегородский регион всегда славился уровнем образования и качеством подготовки специалистов", - Денис Москвин

01 сентября 2019 09:57  [51] Общество
Денис Москвин

Денис Москвин

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин поздравил нижегородцев с Днем знаний.

"Школьные и студенческие годы – это прекрасная и запоминающаяся пора. День знаний все ждут с волнением и трепетом. На дорогу новых открытий вступают первоклашки и первокурсники. Выпускникам предстоит определиться с выбором профессии, а учителям подняться еще на одну ступень своего профессионального мастерства", - говорится в поздравлении депутата.

"Наш регион всегда славился уровнем образования и качеством подготовки специалистов. У нас сохранены лучшие педагогические традиции, применяются современные технологии и внедряются инновации в процесс обучения", - добавил он.

"В Нижегородской области открываются новые современные школы. В них созданы все условия для учебы и развития ребят. А педагогам работать в таких школах – одно удовольствие", - отметил секретарь партии.

"Желаю, чтобы новый учебный год принес ученикам и студентам полезные знания и увлекательные открытия. Постигайте неизведанное, покоряйте новые вершины, добивайтесь успеха. Учителям и преподавателям – талантливых воспитанников и профессионального роста, а родителям – мудрости, терпения и как можно больше поводов для гордости своими детьми. Всего вам самого доброго в новом учебном году!", - подытожил Денис Москвин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph