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Общество

Школа для участников проекта "Кадры будущего для регионов" откроется в Нижегородской области

31 августа 2019 09:47  [16] Общество

Школа для участников проекта "Кадры будущего для регионов" откроется в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации обучение пройдёт с 3 по 5 сентября на базе детского санаторно-оздоровительного образовательного центра "Салют". В проект вошли 292 школьника и студента профессиональных образовательных организаций, а также 90 студентов вузов региона. В течение трёх дней они пройдут тренинги на знакомство и мотивацию, будут сформированы проектные команды и организована экспертиза идей. У них появится возможность попробовать свои силы в разных отраслях экономики, побывать на ключевых предприятиях региона, а также пройти стажировки на производстве.

Кроме того, участникам будут презентованы инициативы "Кадры будущего для регионов" и платформы "Мобильное электронное образование". Приглашенными гостями мероприятия станут высококвалифицированные тренеры Агентства стратегических инициатив, в числе которых доктор педагогических наук, заместитель генерального директора ООО "Мобильное электронное образование" Николай Карпушин и руководитель проектов департамента управления проектами направления "Социальные проекты" АСИ Екатерина Пустынская и другие.

В ходе установочной сессии ребятам предстоит также снять видеоролики и презентовать свои разработки наставникам - членам правительства Нижегородской области, руководителям вузов, предприятий и организаций региона.

В итоге будет выбрана лучшая команда, которая представит регион на Всероссийском форуме "Наставник" в Москве, а лучшие лидерские команды из 23 субъектов страны примут участие в образовательной смене на базе международного детского центра "Артек".

СПРАВКА
В 2019 году Нижегородская область совместно с Агентством стратегических инициатив начала реализацию стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов", поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным, основная задача которого - сформировать из талантливых ребят региональные лидерские команды. В их состав войдут школьники (студенты техникумов), студенты вузов (тьюторы) и наставники (представители научной, профессиональной и политической элит региона).

В регионе инициатива реализуется с апреля 2019 по апрель 2020 года. Ее партнерами в Нижегородской области являются ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ", ФГУП Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина", АО "Корпорация развития Нижегородской области", союз "Торгово-промышленная палата Нижегородской области" и региональное объединение работодателей "Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей".

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