Сезон охоты на лося открыт в Нижегородской области Общество

Сезон охоты на лося открыт в Нижегородской области с 1 по 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, лимит добычи лося в этом году составил 1,177 особей. Добывать разрешено только взрослых самцов "на реву". При этом запрещено применение электронных устройств, имитирующих звуки животных.

"Стрелять можно только по четко видимой цели, а не на шорох в кустах! Несоблюдение правил техники безопасности на охоте может привести к трагическим последствиям", - подчёркивают в областном комитете госохотнадзора.

Отмечается, что категорические запрещено ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это грозит штрафом от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

В случае незаконной охоты, размер вреда, причинённого охотничьим ресурсам за одну особь лося, составляет от 240 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

Кроме того, 1 сентября открывается сезон охоты на зайца и лису с гончими и борзыми собаками без оружия, который продлится по 14 сентября 2019 года.

Также с 1 сентября по 31 октября 2019 года разрешена охота на барсука.

Напомним, сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь продлится по 31 декабря.