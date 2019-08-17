Ярмарки вакансий пройдут в районных центрах занятости Нижегородской области в сентябре. Общество

Ярмарки вакансий пройдут в районных центрах занятости Нижегородской области в сентябре. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения региона.

В частности, с 3 по 20 сентября их организуют в Балахнинском, Богородском, Бутурлинском, Вадском, Ветлужском, Вознесенском, Володарском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Лукояновском, Сокольском, Тоншаевском, Шатковском районах, а также в Арзамасе, Выксе, Дзержинске, Навашине, Нижнем Новгороде и на Бору.

Жилелям региона помогут в поиске работы, проинформируют о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения.

Непосредственно на ярмарке вакансий можно будет пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

Дополнительную информацию предоставляют в отделе анализа рынка труда регионального управления по труду и занятости населения по телефону: 234-07-27.