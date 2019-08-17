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Общество

Суд обязал администрацию поселка Ардатовского района ликвидировать свалку

02 сентября 2019 09:15  [60] Общество

Суд обязал администрацию поселка Ардатовского района ликвидировать свалку. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 сентября 2019 года.

Установлено, что в непосредственной близости от р.п. Мухтолово организована свалка с объемом складируемых отходов более 1 000 куб.м. Необходимые согласования и заключения контролирующих органов на ее размещение отсутствуют. Весте с тем нахождение мусора на почвенном покрове является потенциальной угрозой загрязнения земельного участка и грунтовых вод, влечет ухудшение экологической обстановки на территории поселка.

В феврале 2019 года прокуратурой главе поселковой администрации внесено представление о необходимости ликвидации свалки, которое фактически отклонено со ссылкой на отсутствие средств в местном бюджете.

В целях понуждения местных властей к устранению допущенных нарушений прокурором района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации ликвидировать несанкционированную свалку.

Решением Ардатовского районного суда в августе 2019 года требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Администрация обязана исполнить решение суда в срок не позднее 1 января 2021 года.

Ранее прокуратура и АТИ обнаружили огромную свалку около р.Борзовка в Нижнем Новгороде.

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