Экс-директор предприятия ЖКХ Дальнеконстантиновского района подозревается в фиктивном трудоустройстве своего супруга Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Экс-директор предприятия ЖКХ Дальнеконстантиновского района подозревается в фиктивном трудоустройстве своего супруга. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Дубравского муниципального унитарного межотраслевого предприятия ЖКХ по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенное с использованием своего служебного положения – 2 эпизода).

По версии следствия, в 2015 году подозреваемая издала подложные документы о приеме на работу своего супруга на ставки слесаря и мастера участка, который не выполнял свои должностные обязанности. При этом, ему была начислена заработная плата в размере 138,6 тысяч рублей. Указанную сумму подозреваемая похитила, растратив деньги предприятия.

Кроме того, она заключила фиктивный договор с фирмой своего мужа об оказании транспортных услуг. В результате она растратила деньги возглавляемого ей предприятия на сумму свыше 244,5 тысяч рублей.

Противоправные действия подозреваемой выявлены в ходе проверки, проводимой совместно следователями СК и прокурором района. Расследование уголовного дела продолжается.

Шесть лет получил житель Городецкого района за получение грантов на 22 млн рублей через фиктивные организации.