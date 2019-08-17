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Политика

Денис Москвин поздравил жителей Арзамаса с Днем города

02 сентября 2019 09:49  [61] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Жители Арзамаса отмечали День города 31 августа 2019 года. В мероприятиях, посвященных праздничной дате, принял участие депутат государственной Думы РФ, секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин.

Церемония началась с возложения цветов у памятника воинам-участникам локальных конфликтов и памятной доски патриарху Московскому и всея Руси Сергию. После чего все гости осмотрели экспозиции промышленной выставки "Арзамаc - России!"

По словам Дениса Москвина, сегодня предприятия Арзамаса выводят город на передовые позиции в регионе и стране.

"Арзамас - это город, который известен далеко за пределами Нижегородской области. Без преувеличения, это один из самых лучших городов России. У него богатая история, славное настоящее и, абсолютно уверен, счастливое будущее. Я всегда сюда приезжаю с особым чувством, потому что здесь живут потрясающие люди - отзывчивые, понимающие и умные. Неслучайно в этом городе сосредоточено огромное количество промышленных предприятий, и, по большому счету, Арзамас – это щит нашей Родины. Но все это не имело бы такой ценности, если бы не его богатейшая духовная история", – подчеркнул Денис Москвин.

Как отметил депутат, сегодня для развития Арзамаса есть все условия. В первую очередь, это и внимание со стороны федеральных и региональных властей.

"Отрадно видеть, что город развивается. У нас большие планы на реализацию национальных проектов и на мероприятия по развитию туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Заложены колоссальные средства, которые должны перезапустить жизнь в этом удивительном месте. Уверен, что впереди нас ждут только победы, а Арзамас, как и многие века, будет известен по всей стране. Я бы хотел пожелать всем жителям мира, счастья и благополучия, а всему городу – процветания. С днем рождения!" - обратился к жителям Денис Москвин.

В ходе праздничных мероприятий депутат Госдумы вручил благодарственные письма жителям города за особый вклад в развитие Арзамаса.

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