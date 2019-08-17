Последние новости рубрики Общество
02 сентября 2019 11:43  [35] Всего 1,5 кв.м. на осужденного: в нижегородской ИК выявлены нарушения
02 сентября 2019 11:18  [74] Еще один сухой фонтан протестировали в Нижнем Новгороде
02 сентября 2019 10:44  [117] Елена Илалтдинова назначена ректором НГПУ им. Козьмы Минина
02 сентября 2019 10:29  [159] Александр Фёдоров покинул пост ректора НГПУ им. Козьмы Минина
02 сентября 2019 09:33  [112] Экс-директор предприятия ЖКХ Дальнеконстантиновского района подозревается в фиктивном трудоустройстве своего супруга
02 сентября 2019 09:15  [84] Суд обязал администрацию поселка Ардатовского района ликвидировать свалку
01 сентября 2019 14:13  [301] Глеб Никитин поздравил с началом нового учебного года учащихся Нижегородской духовной семинарии 1 сентября.
01 сентября 2019 12:12  [165] Ярмарки вакансий пройдут в районных центрах занятости Нижегородской области в сентябре.
01 сентября 2019 12:00  [200] Голосование в рамках проекта "Вам решать" стартовало 1 сентября в Нижегородской области
01 сентября 2019 09:57  [250] "Нижегородский регион всегда славился уровнем образования и качеством подготовки специалистов", - Денис Москвин
Общество

Елена Илалтдинова назначена ректором НГПУ им. Козьмы Минина

02 сентября 2019 10:44  [117] Общество

Фото: с сайта Мининского университета

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Елена Илалтдинова назначена ректором Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина (Мининский университет). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее она занимала должность первого проректора.

Елена Илалтдинова приступит к исполнению обязанностей с 3 сентября 2019 года.

Напомним, Александр Фёдоров покинул пост ректора НГПУ им. Козьмы Минина.

СПРАВКА:

Елена Илалтдинова окончила Нижегородский государственный педагогический институт иностранных языков им. Н.А.Добролюбова (профиль "Английский и немецкий языки") в 1991 году. В 2000 защитила кандидатскую по педагогике "Общеобразовательный и профессиональный компоненты отечественной системы среднего общего и специального образования (Конец 90-х гг. XIX в. - 1917 г., Московский учебный округ)", в 2015 – докторскую по педагогике "Отечественная историография педагогического наследия А.С. Макаренко (1939-2013 гг.)". К областям научных интересов относятся педагогическое образование, методология, теория и практика воспитания, история педагогики и образования, педагогическое наследие А.С.Макаренко.

До назначения на должность первого проректора Елена Илалтдинова заведовала кафедрой общей и социальной педагогики, затем возглавляла институт стратегических исследований и разработок в образовании. Имеет более 100 научных и учебно-методических трудов. В 2017 году Елене Илалтдиновой была присуждена премия правительства РФ в области образования. 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph