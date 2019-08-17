Елена Илалтдинова назначена ректором НГПУ им. Козьмы Минина Общество

Фото: с сайта Мининского университета

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Елена Илалтдинова назначена ректором Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина (Мининский университет). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее она занимала должность первого проректора.

Елена Илалтдинова приступит к исполнению обязанностей с 3 сентября 2019 года.

Напомним, Александр Фёдоров покинул пост ректора НГПУ им. Козьмы Минина.

СПРАВКА:

Елена Илалтдинова окончила Нижегородский государственный педагогический институт иностранных языков им. Н.А.Добролюбова (профиль "Английский и немецкий языки") в 1991 году. В 2000 защитила кандидатскую по педагогике "Общеобразовательный и профессиональный компоненты отечественной системы среднего общего и специального образования (Конец 90-х гг. XIX в. - 1917 г., Московский учебный округ)", в 2015 – докторскую по педагогике "Отечественная историография педагогического наследия А.С. Макаренко (1939-2013 гг.)". К областям научных интересов относятся педагогическое образование, методология, теория и практика воспитания, история педагогики и образования, педагогическое наследие А.С.Макаренко.

До назначения на должность первого проректора Елена Илалтдинова заведовала кафедрой общей и социальной педагогики, затем возглавляла институт стратегических исследований и разработок в образовании. Имеет более 100 научных и учебно-методических трудов. В 2017 году Елене Илалтдиновой была присуждена премия правительства РФ в области образования.