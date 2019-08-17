Последние новости рубрики Общество
02 сентября 2019 11:43  [35] Всего 1,5 кв.м. на осужденного: в нижегородской ИК выявлены нарушения
02 сентября 2019 11:18  [73] Еще один сухой фонтан протестировали в Нижнем Новгороде
02 сентября 2019 10:44  [116] Елена Илалтдинова назначена ректором НГПУ им. Козьмы Минина
02 сентября 2019 10:29  [159] Александр Фёдоров покинул пост ректора НГПУ им. Козьмы Минина
02 сентября 2019 09:33  [112] Экс-директор предприятия ЖКХ Дальнеконстантиновского района подозревается в фиктивном трудоустройстве своего супруга
02 сентября 2019 09:15  [84] Суд обязал администрацию поселка Ардатовского района ликвидировать свалку
01 сентября 2019 14:13  [301] Глеб Никитин поздравил с началом нового учебного года учащихся Нижегородской духовной семинарии 1 сентября.
01 сентября 2019 12:12  [165] Ярмарки вакансий пройдут в районных центрах занятости Нижегородской области в сентябре.
01 сентября 2019 12:00  [200] Голосование в рамках проекта "Вам решать" стартовало 1 сентября в Нижегородской области
01 сентября 2019 09:57  [250] "Нижегородский регион всегда славился уровнем образования и качеством подготовки специалистов", - Денис Москвин
Общество

Александр Фёдоров покинул пост ректора НГПУ им. Козьмы Минина

02 сентября 2019 10:29  [159] Общество

Фото: с сайта Мининского университета

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Александр Фёдоров покинул пост ректора Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина (Мининский университет). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

С 3 сентября этого года он приступит к работе в должности ректора калининградского Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта.

СПРАВКА:

Александр Фёдоров - доктор философских наук, профессор. Родился 8 октября 1970 года. Окончил исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности "историк, преподаватель обществознания" в 1995 году. В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Концепция философской антропологии в трудах русских масонов последней трети XVIII века " ("новиковский круг"), а в 2003 г. – докторскую диссертацию "Эволюция европейской мистической традиции и ее влияние на русскую философскую мысль (последняя треть XVIII — первая треть XIX веков) ". В 2001 г. присвоено ученое звание доцента, в 2007 г. – профессора.

В 1998-2009 гг. работал в должностях старшего преподавателя, доцента, декана философско-теологического факультета, проректора по научной работе. В 2009-2011 гг. работал в должности и.о. ректора Волжского государственного инженерно-педагогического университета. В 2011-2012 гг. работал в должности и.о. первого проректора Нижегородского государственного педагогического университета. Занимал пост ректора Мининского университета с 2012 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph