Александр Фёдоров покинул пост ректора НГПУ им. Козьмы Минина Общество

Фото: с сайта Мининского университета

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Александр Фёдоров покинул пост ректора Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина (Мининский университет). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

С 3 сентября этого года он приступит к работе в должности ректора калининградского Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта.

СПРАВКА:

Александр Фёдоров - доктор философских наук, профессор. Родился 8 октября 1970 года. Окончил исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности "историк, преподаватель обществознания" в 1995 году. В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Концепция философской антропологии в трудах русских масонов последней трети XVIII века " ("новиковский круг"), а в 2003 г. – докторскую диссертацию "Эволюция европейской мистической традиции и ее влияние на русскую философскую мысль (последняя треть XVIII — первая треть XIX веков) ". В 2001 г. присвоено ученое звание доцента, в 2007 г. – профессора.

В 1998-2009 гг. работал в должностях старшего преподавателя, доцента, декана философско-теологического факультета, проректора по научной работе. В 2009-2011 гг. работал в должности и.о. ректора Волжского государственного инженерно-педагогического университета. В 2011-2012 гг. работал в должности и.о. первого проректора Нижегородского государственного педагогического университета. Занимал пост ректора Мининского университета с 2012 года.