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Общество

Всего 1,5 кв.м. на осужденного: в нижегородской ИК выявлены нарушения

02 сентября 2019 11:43  [36] Общество

По результатам проверки, проведенной спецпрокуратурой, в исправительном учреждении Нижнего Новгорода выявлены нарушения прав осужденных. Об этом сообщили в прокуратуре региона 2 сентября 2019 года.

По закону норма жилой площади в расчете на одного осужденного не может быть менее 2 кв.м.

В ходе проверки выявлено, что установленная норма жилой площади на участке колонии-поселения не соблюдается: в общежитии участка колонии-поселения проживало 33 осужденных, при этом на каждого осужденного приходилось 1,5 кв.м. жилой площади.

Несмотря на изложенное региональный ГУФСИН России продолжал направлять в указанное учреждение осужденных для дальнейшего отбывания наказания, что недопустимо.

В связи с допущенными нарушениями закона начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в колонии в Сухобезводном были нарушены права осужденных-инвалидов.

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