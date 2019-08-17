Всего 1,5 кв.м. на осужденного: в нижегородской ИК выявлены нарушения Общество

По результатам проверки, проведенной спецпрокуратурой, в исправительном учреждении Нижнего Новгорода выявлены нарушения прав осужденных. Об этом сообщили в прокуратуре региона 2 сентября 2019 года.

По закону норма жилой площади в расчете на одного осужденного не может быть менее 2 кв.м.

В ходе проверки выявлено, что установленная норма жилой площади на участке колонии-поселения не соблюдается: в общежитии участка колонии-поселения проживало 33 осужденных, при этом на каждого осужденного приходилось 1,5 кв.м. жилой площади.

Несмотря на изложенное региональный ГУФСИН России продолжал направлять в указанное учреждение осужденных для дальнейшего отбывания наказания, что недопустимо.

В связи с допущенными нарушениями закона начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области внесено представление, которое находится на рассмотрении.



Ранее сообщалось, что в колонии в Сухобезводном были нарушены права осужденных-инвалидов.