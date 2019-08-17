Нижегородские образовательные организации нарушали рабочее время трудоустроенных подростков Общество

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Прокуратура Нижегородской области выявила нарушения требований Трудового кодекса РФ в деятельности трех образовательных организаций Лысковского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе пояснили, что образовательные организации, трудоустраивая летом несовершеннолетних и заключая с ними договора, не прописывали в документах время начала и окончания работы, а также время перерывов в работе.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности одной из коммерческих организаций района.

В связи с этим прокуратура возбудила административное производство о ненадлежащем оформлении трудового договора (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ), наказание за которое для юридических лиц предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.