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Политика

"Единая Россия" планирует внести поправки в закон о детских пособиях при неполном рабочем дне родителей

02 сентября 2019 13:13  [54] Политика

"Единая Россия" считает необходимым установить четкие и прозрачные условия сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе одного из родителей, осуществляющего данный уход, на работу на условиях неполного трудового дня. В осеннюю сессию будут проработаны и внесены в Госдуму соответствующие поправки. Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Государственной Думы Ольга Баталина.

По ее словам, в настоящее время данный вопрос не урегулирован, что позволяет прекращать выплату "детских" пособий. В предложениях партии подчеркивается, что при разработке и внедрении правил сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе на работу на неполный трудовой день не должны ущемляться ничьи интересы и права.

"При установлении данных критериев не должно оставаться пространства для злоупотреблений. Недопустимы ситуации, когда, к примеру, работающий 30 часов в неделю родитель лишается "детского" пособия. Также особо предприимчивые граждане не должны работать на 0,99 ставки при сохранении выплаты от государства", – считает первый заместитель секретаря Генсовета "Единой России".

В настоящее время, по ее словам, родители, получающие пособие по уходу за ребенком, нередко сталкиваются с ситуациями, когда выход на неполный рабочий день влечет отмену установленных законом выплат.

"Это происходит в том числе потому, что в нормативно-правовых актах не прописано, какое количество рабочих часов в день/неделю/месяц позволяет судить о том, что родители большую часть времени занимаются не уходом за ребенком, а посвящают трудовой деятельности. В связи с этим, в Фонде социального страхования могут прекратить выплату "детских" пособий, посчитав, что уходу за ребенком уделяется недостаточно времени – четких параметров не существует", – констатировала Баталина.

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