Нижегородская ИК сокращала жилую площадь заключенным, - прокуратура

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Прокуратура Нижегородской области выявила в деятельности одной из исправительных колоний в Нижнем Новгороде нарушение, которое касается содержания заключенных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушение выразилось в том, что жилая площадь, которая предназначалась заключенным, была меньше, чем того требуют нормы.
В частности, в общежитии на одного осужденного к лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее двух квадратных метров. Однако, в данной колонии на каждого осужденного приходилось 1,5 квадратных метра жилой площади. При этом региональное ГУФСИН продолжало направлять в колонию осужденных, сокращая жилую площадь на каждого человека.
В связи с нарушением законодательства начальнику ГУФСИН по Нижегородской области внесено представление, которое находится на рассмотрении.
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