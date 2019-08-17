Нижегородская ИК сокращала жилую площадь заключенным, - прокуратура Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура Нижегородской области выявила в деятельности одной из исправительных колоний в Нижнем Новгороде нарушение, которое касается содержания заключенных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение выразилось в том, что жилая площадь, которая предназначалась заключенным, была меньше, чем того требуют нормы.

В частности, в общежитии на одного осужденного к лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее двух квадратных метров. Однако, в данной колонии на каждого осужденного приходилось 1,5 квадратных метра жилой площади. При этом региональное ГУФСИН продолжало направлять в колонию осужденных, сокращая жилую площадь на каждого человека.

В связи с нарушением законодательства начальнику ГУФСИН по Нижегородской области внесено представление, которое находится на рассмотрении.