Последние новости рубрики Общество
02 сентября 2019 13:34  [31] Нижегородская ИК сокращала жилую площадь заключенным, - прокуратура
02 сентября 2019 13:11  [68] Глеб Никитин принял участие в торжественной линейке в лицее-интернате "Центр одаренных детей"
02 сентября 2019 13:00  [63] Нижегородские образовательные организации нарушали рабочее время трудоустроенных подростков
02 сентября 2019 11:43  [101] Всего 1,5 кв.м. на осужденного: в нижегородской ИК выявлены нарушения
02 сентября 2019 11:18  [155] Еще один сухой фонтан протестировали в Нижнем Новгороде
02 сентября 2019 10:44  [193] Елена Илалтдинова назначена ректором НГПУ им. Козьмы Минина
02 сентября 2019 10:29  [274] Александр Фёдоров покинул пост ректора НГПУ им. Козьмы Минина
02 сентября 2019 09:33  [146] Экс-директор предприятия ЖКХ Дальнеконстантиновского района подозревается в фиктивном трудоустройстве своего супруга
02 сентября 2019 09:15  [103] Суд обязал администрацию поселка Ардатовского района ликвидировать свалку
01 сентября 2019 14:13  [329] Глеб Никитин поздравил с началом нового учебного года учащихся Нижегородской духовной семинарии 1 сентября.
Общество

Нижегородская ИК сокращала жилую площадь заключенным, - прокуратура

02 сентября 2019 13:34  [31] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура Нижегородской области выявила в деятельности одной из исправительных колоний в Нижнем Новгороде нарушение, которое касается содержания заключенных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение выразилось в том, что жилая площадь, которая предназначалась заключенным, была меньше, чем того требуют нормы.

В частности, в общежитии на одного осужденного к лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее двух квадратных метров. Однако, в данной колонии на каждого осужденного приходилось 1,5 квадратных метра жилой площади. При этом региональное ГУФСИН продолжало направлять в колонию осужденных, сокращая жилую площадь на каждого человека.

В связи с нарушением законодательства начальнику ГУФСИН по Нижегородской области внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph