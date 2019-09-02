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Общество

Новое здание школы открылось в поселке Тонкино

02 сентября 2019 18:14  [97] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Новое здание школы открылось в поселке Тонкино Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

В День знаний поселок посетил депутат Госдумы Артем Кавинов.

"Открытие нового здания школы для тонкинцев - большое и долгожданное событие. Это был путь в три года, стоимость строительства - порядка 255 млн рублей. Сегодня этот новенький дом знаний готов принимать учеников. Два этажа, 16 кабинетов, 400 ребят, у которых новенькие парты, современное учебное оборудование и свой спортивный стадион", - рассказал Кавинов.

Он вручил благодарственные письма депутата Госдумы тем, кто принимал активное участие в подготовке школы к новому учебному году, а также поздравил всех ребят с новым учебным годом.

Кроме этого, Артем Кавинов традиционно передал первоклассникам от регионального отделения "Единая Россия" персональные полисы страхования от несчастных случаев.

Он также напомнил, что на округе началось строительство новых школ в Варнавино на 500 мест и на 300 учеников в селе Хмелевицы городского округа Шахунья, завершается капремонт школы в поселке Сокольский. Кроме этого, идет строительство трех детских садов: в поселке Ветлужский Краснобакового района, в городе Бор и в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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