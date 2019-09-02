Андрей Бетин, Сергей Злобин и Андрей Харин в День знаний встретились с нижегородскими учащимися Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин и заместитель губернатора Андрей Харин приняли участие в торжественных линейках, посвященных "Дню знаний" в нижегородских школах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Андрей Бетин 2 сентября присутствовал в Дзержинске в средней школе №22 с углубленным изучением французского языка.

Фото пресс-службы правительства: Андрей Бетин на линейке в школе №22

"Обращаясь к ученикам школы с углубленным изучением французского языка, я хотел бы сказать: ребята, изучайте иностранные языки для того, чтобы рассказать всему миру, какой у вас замечательный город, прекрасная область и самая лучшая страна на свете. От имени правительства Нижегородской области поздравляю с Днем знаний учеников и их родителей, а также преподавательский состав школы, и в его лице всех учителей региона. Желаю всем успехов в новом учебном году", - сказал Андрей Бетин.



Сергей Злобин принял участие в торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, в Сокольской средней школе, где школьный звонок прозвенел впервые для 100 учеников.

Приветствуя учащихся, он сказал, что сейчас особое внимание уделяется обновлению инфраструктуры образовательных учреждений, созданию условий для получения качественного, комфортного образования детей, внедрению современных методов воспитания и обучения, выявлению и развитию талантов, а также повышению профессионального мастерства педагогических работников.

Сергей Злобин после торжественной линейки посетил первый урок в 11 классе. Министр пожелал будущим выпускникам успехов в учебе и посоветовал ответственно подойти к выбору экзаменационных предметов.

Напомним, национальный проект "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, охватит период с 2019 по 2024 годы. Нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Андрей Харин, помимо того, что участвовал в торжественной линейке в лицее №28 имени академика Б. А. Королева, также провел там открытый экологический урок.

Он рассказал ученикам старших классов о роли молодого поколения в сохранении здорового и экологически безопасного будущего, а также о сути и важности реализации национального проекта "Экология" на территории Нижегородской области.

"Наш регион один из лидеров в реализации национального проекта "Экология". Но необходимо не только ликвидировать последствия накопленного вреда, но и заниматься воспитанием экологической культуры. Поэтому проводить такие уроки очень важно и нужно. И мы будем этим заниматься. Отмечу, что дети более активны и сознательны в вопросах экологии. Например, в той же сортировке мусора. Им есть чем поделиться и чему научить взрослых", - сказал Андрей Харин.

Фото пресс-службы правительства: Андрей Харин в лицее №28

В частности заместитель губернатора рассказал ребятам о ходе ликвидации объектов накопленного экологического вреда: шламонакопителе "Белое море", свалке промышленных отходов "Черная дыра" и полигоне ТБО "Игумново". Была затронута тема и раздельного сбора мусора.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу: "О деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга". Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

Также Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов усилить работу по экологическому воспитанию молодежи.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.