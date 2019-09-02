Фальшивки в обмен на телефоны: два жителя Самары сбывали поддельные деньги в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Два жителя Самары сбывали поддельные деньги в Нижнем Новгороде. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 сентября 2019 года, суд признал их виновными по ч. 2 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

Судом установлено, что в сентябре 2018 года в Интернете через московский сайт злоумышленники купили 171 купюру номиналом 5 тысяч рублей, после чего перевезли их Самару.

На протяжении 2 недель сообщники покупали у местных жителей, а также в торговых точках Нижнего Новгорода дорогостоящие сотовые телефоны и аксессуары к ним, таким образом, сбывая фальшивые деньги.

В результате преступной деятельности причинен ущерб на общую сумму 190 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания вину они признали, частично возместили причиненный ущерб. Суд назначил им по 4 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.



Напомним, два года условно получил нижегородец за сбыт купленных в интернете фальшивок.