Два года условно получил нижегородец за сбыт купленных в интернете фальшивок Общество

Два года условно получил 21-летний нижегородец за сбыт купленных в интернете фальшивок. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 июля 2019 года, он признан виновным по ч.1 ст.186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

Судом установлено, что зимой 2019 года юноша приобрел через московский сайт несколько поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей для последующего сбыта. Потом расплатился ими в аптеках и магазинах Нижнего Новгорода.

Молодого человека задержали. Суд, приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.



Ранее сообщалось, что полицейские задержали 25-летнего жителя региона по подозрению в сбыте 5 тысяч поддельных купюр на общую сумму 35 тысяч рублей.