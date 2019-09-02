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Происшествия

Одна погибла, другой в коме: последствия аварии в Навашинском районе

03 сентября 2019 10:48  [53] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Одна девушка погибла, еще четверо пострадали в результате аварии в Навашинском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло накануне, 2 сентября 2019 года. В 07:50 на 310 км автодороги Ряжск–Касимов–Муром–Нижний Новгород водитель (1989 г.р., стаж 7 лет), управляя Chevrolet Cobalt, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ВАЗ 2110.

В результате ДТП пассажир Chevrolet, 26-летняя девушка, погибла. Как сообщили в комментариях в группе ЧП-ДТП соцсети ВКонтакте, у нее осталось две девочки. Кроме того, другой пассажир автомобиля, 29-летний мужчина, находится в коме после аварии. Также пострадали еще трое пассажиров Chevrolet.

Напомним, накануне три человека погибли в лобовом ДТП под Кстово.

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