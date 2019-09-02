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Культура и отдых

Камерный хор выступит с концертами на станциях нижегородского метро 6 сентября

03 сентября 2019 12:28  [28] Культура и отдых

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Камерный хор выступит с концертами на станциях метрополитена Нижнего Новгорода 6 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

В департаменте пояснили, что это событие станет первым в череде марафона культурных событий "Автозавод - культурный район".

Камерный хор "Нижний Новгород" исполнит произведения отечественных композиторов: Шнитке, Екимова, Корчмара, Плешака, Десятникова, Фалика, Шайдуллиной и Фертельмейстера.

Первый концерт прозвучит на станции "Автозаводская" в 15:05; далее — в 15.30 хор выступит на станции "Комсомольская", а в 15:55 - на станции метро "Парк Культуры". Продолжительность выступлений на каждой из станций составит около 15 минут.

Таким образом пассажиры смогут услышать полноценный концерт коллектива за стоимость билета в метро.

Выступлением в нижегородском метрополитене коллектив откроет свой 47-й концертный сезон.

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