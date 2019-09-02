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Общество

"Мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму", - Евгений Лебедев

03 сентября 2019 12:36  [170] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил обращение нижегородцам в День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2019 года.

"Сегодня памятная дата России – День солидарности в борьбе с терроризмом. Она была установлена в 2005 году и связана с одной из самых скорбных страниц в современной истории России", - отметил он.

Евгений Лебедев напомнил, что 1 сентября 2004 года отряд террористов захватил здание средней общеобразовательной школы №1 в североосетинском городе Беслане. В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более тысячи человек – детей, их родителей и сотрудников школы. В результате теракта 3 сентября погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.

"С тех пор прошло 15 лет, но та жуткая трагедия продолжает отзываться болью в сердцах и душах каждого россиянина, каждого жителя планеты Земля, кому дороги мир, спокойствие, справедливость, кто хочет жить, не боясь за свою жизнь, за судьбу родных и близких людей.

Сегодня, вспоминая жертв всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, не допустить разрастания этого преступного безумия.

И здесь важен голос каждого из нас, потому что только наша бдительность, неравнодушие, толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе", - говорится в обращении.

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