Депутаты ЗС НО считают, что нужно создать банк данных по неиспользуемым сельхозземлям Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области считают, что необходимо создать банк данных по неиспользуемым в регионе сельхозземлям. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

По мнению депутатов, ввод этих земель в эксплуатацию поможет развитию сельхозпотребкооперации.

Как пояснили в пресс-службе, 3 сентября в Законодательном собрании состоялось совещание по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации. Совещание провел председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, депутаты регионального парламента, представители правительства области, директор "Центра сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан" Ирик Сакаев, главы МСУ, руководители и представители администраций районов и городских округов, руководители сельхозпредприятий, представители общественности и науки.

Депутаты заслушали информацию о развитии сельскохозяйственной кооперации в регионе. Рассказал об этом министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Участники совещания обсудили вопросы реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Этот проект предусматривает грант до 3 млн рублей фермерским хозяйствам, которые реализуют проект "Агростартап". Еще до 4 млн рублей в рамках федерального проекта предоставляется на формирование неделимого фонда сельхозпотребкооператива.

По итогам совещания депутаты Законодательного собрания рекомендовали правительству области организовать рабочие поездки в другие регионы для изучения опыта по развитию сельскохозяйственной кооперации в регионах.

Главам администраций рекомендовано организовать сельскохозяйственные потребительские кооперации, а также создать условия, которые станут способствовать обучению глав сельских поселений и граждан в этой сфере. По мнению депутатов, необходимо создать банк данных по неиспользуемым землям, помещениям для сельхозпотребкооперации.

"Комитет Законодательного собрания по агропромышленному комплексу берет на контроль реализацию рекомендаций по итогам совещания. Развитию сельскохозяйственной кооперации необходимо уделить особое внимание. Депутаты вместе с правительством области будут проводить необходимую работу в данном направлении", - сказал Игорь Тюрин.