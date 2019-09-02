Последние новости рубрики Общество
03 сентября 2019 15:27  [38] Аукцион по благоустройству нижегородского Парка Победы не состоялся
03 сентября 2019 15:20  [49] Депутаты ЗС НО считают, что нужно создать банк данных по неиспользуемым сельхозземлям
03 сентября 2019 13:55  [175] Экологическая экскурсия по деревьям-памятникам состоялась для нижегородских школьников
03 сентября 2019 13:11  [177] Дорога Павлово-Сосновское-Лесуново-Мухтолово-Саконы отремонтирована, - ГУАД
03 сентября 2019 12:59  [166] Благотворительная акция "Под флагом Добра!" пройдёт в Кстово 6 сентября
03 сентября 2019 12:36  [243] "Мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму", - Евгений Лебедев
03 сентября 2019 12:15  [220] Яндекс.Лицей начал набирать нижегородских школьников на бесплатные курсы
02 сентября 2019 19:09  [507] Нижний сегодня: главные события дня
02 сентября 2019 18:38  [515] Андрей Бетин, Сергей Злобин и Андрей Харин в День знаний встретились с нижегородскими учащимися
02 сентября 2019 18:14  [466] Новое здание школы открылось в поселке Тонкино
Общество

Депутаты ЗС НО считают, что нужно создать банк данных по неиспользуемым сельхозземлям

03 сентября 2019 15:20  [49] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области считают, что необходимо создать банк данных по неиспользуемым в регионе сельхозземлям. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

По мнению депутатов, ввод этих земель в эксплуатацию поможет развитию сельхозпотребкооперации.

Как пояснили в пресс-службе, 3 сентября в Законодательном собрании состоялось совещание по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации. Совещание провел председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, депутаты регионального парламента, представители правительства области, директор "Центра сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан" Ирик Сакаев, главы МСУ, руководители и представители администраций районов и городских округов, руководители сельхозпредприятий, представители общественности и науки.

Депутаты заслушали информацию о развитии сельскохозяйственной кооперации в регионе. Рассказал об этом министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Участники совещания обсудили вопросы реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Этот проект предусматривает грант до 3 млн рублей фермерским хозяйствам, которые реализуют проект "Агростартап". Еще до 4 млн рублей в рамках федерального проекта предоставляется на формирование неделимого фонда сельхозпотребкооператива.

По итогам совещания депутаты Законодательного собрания рекомендовали правительству области организовать рабочие поездки в другие регионы для изучения опыта по развитию сельскохозяйственной кооперации в регионах.

Главам администраций рекомендовано организовать сельскохозяйственные потребительские кооперации, а также создать условия, которые станут способствовать обучению глав сельских поселений и граждан в этой сфере. По мнению депутатов, необходимо создать банк данных по неиспользуемым землям, помещениям для сельхозпотребкооперации.

"Комитет Законодательного собрания по агропромышленному комплексу берет на контроль реализацию рекомендаций по итогам совещания. Развитию сельскохозяйственной кооперации необходимо уделить особое внимание. Депутаты вместе с правительством области будут проводить необходимую работу в данном направлении", - сказал Игорь Тюрин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph