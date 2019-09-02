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Общество

Аукцион по благоустройству нижегородского Парка Победы не состоялся

03 сентября 2019 15:27  [38] Общество

Аукцион по благоустройству нижегородского Парка Победы на Гребном канале не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На выполнение работ по развитию территории парка, в том числе организации зоны зрелищных мероприятий с трибунами, никто не заявился. По условиям контракта необходимо было установить три трибуны с навесом на 100 мест, модульную универсальную сценическую площадку, туалетный модуль, установить наружное электроснабжение и провести озеленение.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 15 млн рублей.

Работы необходимо было выполнить до 5 декабря 2019 года.

Летом в администрации заявляли о том, что на реконструкцию Парка Победы выделят более 50 млн рублей.

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