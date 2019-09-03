"Я - в селе, он - в городе, часто подписывала чистые бланки", - потерпевшая по делу Климентьева Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нина Макалова, выступающая истцом по делу о покушении на крупное мошенничество Андрея Климентьева, утверждает на суде, что тот всецело руководил ее действиями. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на судебном заседании 3 сентября 2019 года.

Напомним, что сейчас Андрей Климентьев находится под арестом, который продлится на время суда.

В чем виноват Андрей Климентьев?

Андрея Климентьева обвиняют в том, что в ходе судебных разбирательств в арбитражном суде между ООО "Компания "Парма" и ОАО "Универсам Нижегородский" он предоставил поддельное дополнительное соглашение к договору и договор поручительства. Кто изготовил документы – неизвестно, но экспертиза показала, что подсудимый поставил на нем свою подпись.

"О существовании договора поручительства я не знала. Ничего не подписывала. Увидела документ первый раз в арбитражном суде", - заявила Нина Макалова.

По этому документу Нина Макалова должна компании "Парма", выступавшей ее кредитором, 372 млн рублей. Еще 76 млн рублей женщина должна Андрею Климентьеву лично.

В ходе заседания 3 сентября Нина Макалова заявила, что ее подпись была на листах до этого. По ее словам, она неоднократно предоставляла Андрею Климентьеву в ходе совместной деятельности чистые листы со своей подписью.

"Я - в селе, он - в городе, часто подписывала чистые бланки", - пояснила она. За раз женщина якобы подписывала до 50 листов. Их он мог использовать по своему усмотрению. Причём она отметила, что Андрей Климентьев уже предоставлял в отношении неё "целую кипу поддельных бумаг".

Кто такая Нина Макалова?

По словам пострадавшей, она знакома с Андреем Климентьевым с 2007 года, и до 2016 года имела с ним доверительные отношения. В 2009 году он предложил ей стать генеральным директором своей агрофирмы "Ратово" и она согласилась. Однако, фактического руководства предприятием женщина не осуществляла.

"Всем распоряжался Андрей Анатольевич, я только документы подписывала и сведения давала. Он их привозил сам уже готовые. И, когда чай ему надо, когда покушать... Бухгалтер тоже оформляла документы у меня на кухне, потому что арендовать офис дорого. За свою работу я получала 10 тысяч рублей", - сказала Нина Макалова.

Учредителем этой агрофирмы был "Универсам нижегородский", затем учредители менялись.

Нина Макалова сообщила, что в 2016 году между ней и Андреем Климентьевям начались конфликты. Их причиной стал вывод самоходной техники агрофирмы в предприятие "КФХ", где Нина Макалова является директором.

По ее словам, это было сделано по указанию Климентьева. Тот же заявляет, что "на лицо хищение путём растраты" и он никакого отношения к делу не имеет.

Даже после неоднократных заявлений Климентьева в суд с целью возбуждения по этому факту уголовного дела, техника не была передана владельцу, а "по его указанию" была сдана в аренду. У "КФХ" в это время появился финансовый управляющий.

Также Нина Макалова в разное время являлась генеральным директором других фирм Климентьева.

Кроме того, у неё была своя ферма и земли сельхозназначения. В 2016 году эта ферма сгорела вместе с поголовьем скота, а посаженные овощи сгнили. По словам Макаловой, "по вине Андрея Климентьева".

Она не исключает возможности, что обвиняемый причастен к поджогу. Макалова неоднократно заявляла, что боится Климентьева. Об этом мы подробно писали ранее.

"По-вашему указанию даже блоху поймаешь и подкуешь. Вы подчиняете человека либо долгами, либо психическим давлением", - заявила сегодня в ходе заседания Нина Макалова.

Потеря фермы заставила ее подать на банкротство. Сейчас Нина Макалова на пенсии, никакого имущества у неё нет.