Андрею Климентьеву продлили арест на время суда по делу о покушении на мошенничество Экономика

Андрей Климентьев в зале суда 15 марта 2019 года

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Андрею Климентьеву продлили арест на время суда по делу о покушении на мошенничество в ходе первого заседания по рассмотрению уголовного дела, которое состоялось 23 августа 2019 года в Нижегородском районном суде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании суда.

Напомним, Андрей Климентьев был задержан в Нижнем Новгороде 14 марта по подозрению в крупном мошенничестве.

Покусился на чужое имущество

Зачитывая обвинительное заключение, прокурор пояснила, что речь идет о фальсификации документов для "приобретения права на чужое имущество путем обмана".

По словам прокурора, в ходе судебных разбирательств в арбитражном суде между ООО "Компания "Парма" и ОАО "Универсам Нижегородский" Андрей Климентьев предоставил поддельное дополнительное соглашение к договору и договор поручительства. Кто изготовил документы – неизвестно, но экспертиза показала, что подсудимый поставил на нем свою подпись. Подпись пострадавшей - бывшего гендиректора агрофирмы "Ратово" (принадлежала Климентьеву) Нины Макаловой, которая сотрудничала с "Универсамом Нижегородским", была якобы нанесена при помощи средств печати. Об этом свидетельствует экспертиза.

По этим документам Нина Макалова должна компании "Парма", выступавшей ее кредитором, 372 млн рублей. Еще 76 млн женщина должна Андрею Климентьеву лично.

Ранее сообщалось, что в январе 2016 года суд прекратил дело о банкротстве ОАО "Универсам Нижегородский", где акционерами были ООО "Компания "Парма" (Нижний Новгород) - 86,56% и член совета директоров Ирина Климентьева – 8,9%. Ранее мингосимущества области выступило обращалось в суд с иском о банкротстве "Компании "Парма" в связи с задолженностью в размере 2,9 млн рублей.

"У Макаловой никакого имущества нет", - Андрей Климентьев

Андрей Климентьев свою вину не признал. Он заявил, что не видит состава преступления и не понимает, в чем его обвиняют.

"Я ни к чему такому не причастен, и уже полгода сижу. Это дело сфабриковано для того, чтобы выиграть дело в арбитражном суде. Пока я тут, с моей компании взыскано 600 млн рублей", - заявил он.

(фото: НИА Нижний Новгород)

К тому же он обратил внимание, что Нина Макалова находится под подпиской о невыезде. В отношении нее открыта процедура банкротства. И "права на имущества у нее нет. Мы осуществляли взаимоотношение только в рамках предпринимательской деятельности".

Сама потерпевшая на суде не присутствовала по состоянию здоровья. Ее интерес представляла адвокат.

На заседании суд удовлетворил ходатайство адвоката защиты о приобщении к делу заключения о состоянии здоровья Андрея Климентьева (у него ранее был диагностирован диабет второй степени, операции на сердце и желудке). Однако, это на решение о мере пресечения не повлияло.

Пострадавшая боится Климентьева

В ходе предварительных заседаний Нина Макалова неоднократно заявляла, что Андрей Климентьев угрожал ей и ее семье. В том числе "за ней повсюду следовал автомобиль Климентьева". Он же, в свою очередь, заявил, что транспортное средство "парадоксально зарегистрировано на саму Макалову". Также она утверждает, что Климентьев сжег сарай на ее агрофирме, но подтверждения этому не нашлось.

В качестве свидетеля обвинения ранее выступала Людмила Щепеткова, которая слышала, что Климентьев угрожал Макаловой. Сторона защиты попросила вновь вызвать ее для допроса, ссылаясь на то, что в другой раз она заявляла, что ей ничего неизвестно об угрозах, но суд отказал в ходатайстве.

Зато к материалам дела были приобщены материалы социальной сети Facebook, в которых Андрей Климентьев называет Нину Макалову (которой 70 лет) "ничего не понимающей бабушкой и воровкой". Адвокат обвинения уверена, что таким образом на ее клиентку оказывается давление.

"Если приобщаются сказки Андерсена, то ждать остается только арест", - прокомментировал Андрей Климентьев.

Свою причастность к этим постам подсудимый отрицает.

Также обвинение считает, что Андрей Климентьев может скрыться. Тот, в свою очередь, исключает такую возможность.

"Наш подсудимый никуда не скроется. Он заинтересован находится в Нижнем Новгороде. Здесь находится его семья с несовершеннолетней дочерью и бизнес", - сказала адвокат Марина Ильичева.

Дальнейшее рассмотрение дела решено отложить до выздоровления потерпевшей. Заседание назначено на 3 сентября 2019 года.