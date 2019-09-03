Спецборт доставит из Петрозаводска в Нижний Новгород получившего сильные ожоги 6-летнего мальчика Общество

Спецборт МЧС доставит из Петрозаводска на лечение в Нижний Новгород получившего сильные ожоги шестилетнего мальчика. Об этом сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

Он написал, что мальчика транспортируют в ожоговый центр Нижнего Новгорода в сопровождении врачей Центра "СПАС". Родители полетят с ребенком.

Как пояснил министр, мальчика доставили в детскую республиканскую больницу с тяжелыми ожогами тела 30 августа. Врачи больницы консультировались по тактике лечения посредством телемедицинской связи со специалистами клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

В 18:31 Михаил Охлопков добавил в соцсети запись, что спецборт вылетел в Нижний Новгород.