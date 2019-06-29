Младенца с 40% ожогами тела доставили на лечение в Нижний Новгород из Петрозаводска
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Младенца с 40% ожогами тела доставили на лечение в Нижний Новгород из Петрозаводска. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета.
Ребенка вместе с мамой доставил спецборт МЧС.
В пресс-службе пояснили, что девятимесячная девочка получила ожоги от кипятка. Сейчас она находится в реанимации.
Напомним, что в начале года в Приволжский федеральный медицинский университет, расположенный в Нижнем Новгороде, доставили семью, пострадавшую на пожаре в Томске.
Семья – родители и трое детей, младшему из которых чуть больше года - пострадала на пожаре в собственном доме. Дети и взрослые, получив обширные ожоги тел, нуждались в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
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