Младенца с 40% ожогами тела доставили на лечение в Нижний Новгород из Петрозаводска Происшествия

Младенца с 40% ожогами тела доставили на лечение в Нижний Новгород из Петрозаводска Фото: НИА Нижний Новгород

Младенца с 40% ожогами тела доставили на лечение в Нижний Новгород из Петрозаводска. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета.

Ребенка вместе с мамой доставил спецборт МЧС.

В пресс-службе пояснили, что девятимесячная девочка получила ожоги от кипятка. Сейчас она находится в реанимации.

Напомним, что в начале года в Приволжский федеральный медицинский университет, расположенный в Нижнем Новгороде, доставили семью, пострадавшую на пожаре в Томске.

Семья – родители и трое детей, младшему из которых чуть больше года - пострадала на пожаре в собственном доме. Дети и взрослые, получив обширные ожоги тел, нуждались в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.