Проект повышения доступности услуг по реабилитации инвалидов стартовал в Нижегородской области Общество

Проект повышения доступности услуг по реабилитации и абилитации инвалидов стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, в рамках нацпроекта "Демография" в пилотном ФОКе "Мещерский" реализован проект, который позволил сделать детские спортивные секции для 600 нижегородских детей доступнее.

В ФОКе "Мещерский" пояснили, что была организована электронная запись в секции. Кроме того, теперь медкомиссию можно пройти в специально оборудованном прямо в ФОКе кабинете за один день (раньше, в среднем, родители ребенка тратили на это месяц). Также в комплексе заработал "Умный спорт" - это входное тестирование (часть теста можно пройти из дома по интернету, а часть в ФОКе под управлением специалистов), которое позволяет определить предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта.

По словам жителя Нижнего Новгорода Олега Житова, чей ребенок занимается в спортивной секции в ФОКе, "теперь записываться в секции стало намного удобнее и проще. В этом году мы это сделали за 15 минут, не выходы из дома, а раньше приходилось договариваться с тренерами в ФОКе". "Раза в три все стало удобнее и быстрее, как мне кажется, - добавил Олег Житов. – Конечно, лучше проходить медосмотр за один день в одном месте. Не надо несколько раз приходить в поликлинику, ждать приема у профильных врачей".

"Проект планируется тиражировать во всех ФОКах Нижегородской области", - добавил Александр Югов.

"Кроме того, в регионе в рамках нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение" стартовал межведомственный проект повышения доступности услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, - в свою очередь отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. - Цель проекта – увеличить число нижегородцев с ограниченными возможностями, которые проходят реабилитацию в ФОКах и специализированных социальных центрах. Создано мобильное приложение "социальный навигатор", к которому до конца года подключатся все учреждения, предоставляющие услуги инвалидам. Таким образом, с телефона нижегородцы смогут записаться и на прием к специалисту, и на программу реабилитации, не выходя из дома и не собирая множество справок по различным организациям. Более того, сотрудники социальных служб будут сами звонить нижегородцам и предлагать набор социальных услуг (с письменного согласия человека)".

"Сегодня возможностью пройти реабилитацию в госучреждениях пользуются далеко не все имеющие на это право нижегородцы, потому что многие люди просто не могут разобраться во всех формальностях. В результате они не получают услугу, хотя возможность такая есть", - подчеркнул Андрей Гнеушев.

Национальный проект "Демография" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Важнейшая из задач нацпроекта - популяризация физической культуры и спорта как нормы жизни современного человека. Развитие детского здравоохранения, а также укрепление общественного здоровья, реабилитация и абилитация людей с ограниченными возможностями здоровья входят в комплекс задач национального проекта "Здравоохранение".