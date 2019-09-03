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Общество

Глеб Никитин проверил работу Борской ЦРБ

03 сентября 2019 18:55  [107] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил работу Борской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава региона посетил стационар и поликлинику №1, пообщался с пациентами, а также провел встречу с главным врачом ЦРБ Александром Смирновым.

Как рассказал Александр Смирнов, в апреле 2018 года во взрослой поликлинике №1 стартовал проект "Бережливая поликлиника": начали работать открытая регистратура, call-центр, позволяющий записаться на прием к любому специалисту по телефону, проведен ремонт первого этажа поликлиники.

Глеб Никитин поручил продолжать работу по повышению доступности медицинских услуг для жителей городского округа, расширять возможности call-центра. Главная задача – привлечение новых специалистов. "Нужно максимально активно пользоваться всеми мерами поддержки по привлечению сотрудников, в том числе по программе по улучшению жилищных условий. Основная причина очередей – нехватка узких специалистов. Очень важно в это время года и более качественно синхронизировать время отпусков персонала, чтобы не возникал сезонный дефицит врачей", - сказал губернатор.

Также глава региона узнал у главного врача ЦРБ, как складывается ситуация в сельском медицинском пункте села Редькино, где в марте 2018 года проходила встреча с жителями. В ходе встречи жители рассказали главе региона о проблемах в сфере медицинского обслуживания: частой смене врачей в сельском медицинском пункте, отсутствии медсестры, сложностях с записью на прием в Борской ЦРБ.

Александр Смирнов сообщил, что в медпункте в настоящее время работает медицинская сестра, и приняты меры по улучшению обслуживания. Также с февраля 2019 года в округе действует мобильный ФАП.

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