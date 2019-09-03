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Общество

Более двух тысяч жителей Дзержинска и Кстова перешли на онлайн-оплату квитанций ЕРКЦ

04 сентября 2019 10:15  [78] Общество

Более двух тысяч жителей Дзержинска и Кстова перешли на онлайн-оплату квитанций ЕРКЦ. Как сообщили в пресс-службе компании, оплатить услуги можно на сайте компании. Выбрать данную услугу можно в Личном кабинете.

Личный кабинет позволяет клиенту оперативно и без комиссии оплачивать квитанции за отопление и горячую воду, которые жителям направляет ЕРКЦ; передать показания индивидуальных приборов учета (ИПУ); проверить свою задолженность; направить сведения о количестве лиц, проживающих в жилом помещении, для корректного отражения данных в платежном документе.

"Наша компания стремится постоянно повышать уровень клиентского сервиса. Многие жители уже по достоинству оценили возможности Личного кабинета ЕРКЦ. Главная задача, которую мы хотим решить, - существенно сократить время клиента, которое он затрачивает на получение информационно-консультационных услуг, когда обращается в наши офисы", - отметила исполнительный директор ЕРКЦ Светлана Быстрова.

Оплатить квитанции ЕРКЦ без комиссии жители могут также в пунктах приема платежей компании, в кассах офисов продаж и обслуживания клиентов.

Адреса офисов продаж и обслуживания клиентов:

г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 10А
г. Кстово, б-р Нефтепереработчиков, д.19.

Адреса пунктов приема платежей ЕРКЦ:

г. Дзержинск
ул. Петрищева,18/39 (м-н "Сити")
ул. Гайдара, 1 (ТЦ "Теремок")
ул. Гайдара, 59Е (ТЦ "Лидия")
пр-т Циолковского, 78 (ТЦ "Городской рынок").

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